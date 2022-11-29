Усі заводи "Метінвесту", крім "Каметсталі", відновили роботу після блекауту

Усі підприємства групи гірничо-металургійних компаній "Метінвест", окрім "Каметсталі", відновили роботу після системної аварії в енергосистемі України, яка сталась минулого тижня через ракетні удари РФ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Протягом тижня, що розпочався 21 листопада 2022 року, російські атаки призвели до відключення електропостачання по всій країні, і багато великих міст залишилося без водопостачання.

Метінвест разом з усіма іншими промисловими підприємствами, що працюють в Україні, також постраждав, оскільки вперше від початку повномасштабного воєнного вторгнення в Україну виробництво на українських підприємствах групи було зупинено в аварійному порядку через відсутність електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Відтоді електропостачання було частково відновлено, промислові виробники використовують електроенергію з мережі в межах доступних квот, що можуть змінюватися щодня.

"Усі підприємства Метінвесту в Україні, що постраждали через цю ситуацію, відновили роботу, за винятком "Каметсталі". Оцінка можливої шкоди для виробничих об'єктів підприємства після зупинення та строків відновлення виробництва ще триває. Тривала відсутність постачання квадратної заготовки з боку "Каметсталі" також може призвести до призупинення виробництва на Promet Steel (Болгарія)", - розповіли в групі.

Якщо ситуація з наявністю електроенергії в Україні продовжуватиме погіршуватися, можливі нові перебої у виробництві, зауважили в компанії.

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"Повна міра впливу воєнного вторгнення Росії в Україну на бізнес групи загалом не відома і значною мірою залежатиме від тривалості та масштабу війни, а також впливу цих подій на основні виробничі активи групи, включно з тими чинниками, які зазначені вище", - резюмували в "Метінвесті".

Економічна правда