Російський мільярдер Керімов стане об’єктом слідства у Франції через розкішні вілли – Bloomberg

Російський мільярдер Сулейман Керімов та його сім’я постануть перед слідством у Франції, яке має перевірити як дочка Керімова стала власницею кількох розкішних вілл на Рив’єрі та хто є кінцевим бенефіціаром.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела агентства повідомили, що паризька прокуратура Junalco, яка відповідає за боротьбу з організованою злочинністю, очолює розслідування фінансових потоків, які дозволили придбати 32-річній Гульнарі Керімовій компаній, які володіють чотирма віллами в "Бухті мільярдерів" на Кап д'Антиб.

Право власності на вілли було предметом справи про відмивання грошей, відкритої кілька років тому в Ніцці, на південному сході Франції.

Прокурори Junalco спираються на червневий звіт французького органу з боротьби з відмиванням грошей Tracfin. Згідно з цим документом, Гульнара витратила 268 млн євро (279 млн дол), щоб отримати структуру власності, при цьому кошти були надані здебільшого її братом Саїдом.

У відповідь на запит Bloomberg прокуратура Парижа підтвердила, що Junalco бере на себе провідну роль у розслідуванні записки Tracfin.

Адвокат Микита Січов, який представляє інтереси Керімових, заявив, що звіт Tracfin стосується реструктуризації, проведеної в умовах повної прозорості з компетентними органами з метою дотримання всіх чинних норм

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Керімов, який є сенатором у Росії та володіє статками в 10,9 млрд дол згідно з Bloomberg Billionaires Index, перебуває під санкціями США з 2018 року.

Два тижні тому США ввели санкції проти Саїда, Гульнари та чотирьох французьких фірм нерухомості, які вона придбала як а також Олександра Штудхальтера, партнера Керімова, який раніше використовував швейцарську фірму для володіння віллами.

ЄС і Велика Британія додали Керімова до своїх санкційних списків після вторгнення в Україну. Саїд перебуває під санкціями ЄС з квітня.

Хоча Керімов перебуває в списку санкцій ЄС, чотири вілли не фігурують у списку замороженої власності Франції.