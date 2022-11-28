БЕБ викрило чотири підприємства, які ухилились від сплати 350 мільйонів акцизу

Співробітники Бюро економічної безпеки у Києві та Київській області виявили 4 підприємства, які ухилилися від сплати акцизного податку на понад 350 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що службові особи товариств внесли завідомо недостовірні дані щодо обсягів отриманого пального на акцизних складах.

"Такі дії здійснювалися з метою неправомірного формування обсягів пального, що призвело до ухилення від сплати акцизного податку на суму понад 350 млн грн", – додали в Бюро.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокурорів міста.

Нагадуємо:

Детективи Бюро економічної безпеки арештували понад 88 тисяч літрів контрафактних лікеро-горілчаних виробів, 17 тисяч літрів спирту та засоби для розливу та пакування алкоголю на 25 мільйонів гривень.