Експідлеглу Пишного в Ощадбанку можуть призначити членом Ради НБУ

Фінансовий комітет ВР рекомендував на посаду члена Ради НБУ Олену Щербакову, яка була радником голови правління Ощадбанку у 2015-2019 роках (у цей період банк очолював чинний голова НБУ Андрій Пишний).

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 19 членів комітету, 1 (Железняк) - утримався.

"З 2015-2019 вона (Щербакова - ред.) працювала радником голови правління АТ "Ощадбанк", де головою правління був чинний очільник НБУ Андрій Пишний.

Саме тому я і утримався на Комітеті", - пояснив нардеп.

Раніше на іншу вакантну посаду Ради НБУ був підтриманий Анатолій Борсуков, який у 2014-2021 роках був заступником голови правління "Ощадбанку".

"Очікується голосування у парламенті за ці дві кандидатури, яке буде теж на цьому тижні", - додав Железняк.

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Нагадаємо:

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував призначити членом Ради НБУ колишнього заступника голови правління Ощадбанку Анатолія Барсукова.

Як зазначається на сайті НБУ, Рада Національного банку "відповідає за розроблення основних засад грошово-кредитної політики та здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики. Крім того, вона здійснює нагляд за системою внутрішнього контролю Національного банку".

Рада НБУ складається з дев’яти членів:

чотири особи призначаються Верховною Радою;

чотири особи – президентом;

голова Національного банку входить до Ради за посадою.

Як вказано на сайті НБУ, наразі Рада НБУ має 7 членів: Богдан Данилишин, Василь Фурман, Микола Каленський, Ігор Веремій (за квотою президента), Віктор Козюк, Василь Горбаль (за квотою Верховної Ради), Андрій Пишний (як голова НБУ).

Економічна правда