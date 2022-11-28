Програма єОселя: учасники програми вже отримали 83 кредити на житло

У рамках державної програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" вже видали 83 кредити, переважна більшість яких – для військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

З початку програми банки, які беруть у ній участь, отримали понад 20 тисяч заявок від потенційних позичальників. З них:

6 417 заявників мають попереднє позитивне рішення банків – далі на них чекає підтвердження даних, пошук квартири та підготовка документів;

83 кредити — вже видано.

У Мінекономіки нагадали, що наразі учасниками програми можуть стати:

військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики/правоохоронці та члени їхніх сімей;

медики;

педагоги;

науковці.

Для цих категорій громадян передбачені максимально пільгові умови позики – кредит під 3% до 20 років з початковим внеском від 20%.

Наразі в програмі беруть участь 5 банків: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк та Sky Bank. Подати заявку на іпотеку можна через портал "Дія", згодом послуга буде доступною і в застосунку.