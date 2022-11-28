Програма єОселя: учасники програми вже отримали 83 кредити на житло
Понеділок, 28 листопада 2022, 16:59 -
У рамках державної програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" вже видали 83 кредити, переважна більшість яких – для військовослужбовців.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
З початку програми банки, які беруть у ній участь, отримали понад 20 тисяч заявок від потенційних позичальників. З них:
- 6 417 заявників мають попереднє позитивне рішення банків – далі на них чекає підтвердження даних, пошук квартири та підготовка документів;
- 83 кредити — вже видано.
У Мінекономіки нагадали, що наразі учасниками програми можуть стати:
- військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики/правоохоронці та члени їхніх сімей;
- медики;
- педагоги;
- науковці.
Для цих категорій громадян передбачені максимально пільгові умови позики – кредит під 3% до 20 років з початковим внеском від 20%.
Наразі в програмі беруть участь 5 банків: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк та Sky Bank. Подати заявку на іпотеку можна через портал "Дія", згодом послуга буде доступною і в застосунку.