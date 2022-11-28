Великий адронний колайдер зупинили на 2 тижні раніше для економії електроенергії

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Задля економії електроенергії Європейська організація ядерних досліджень (CERN) зупинила великий адронний колайдер.

Про це пише Sueddeutsche Zeitung.

Зазначається, що найбільший у світі прискорювач елементарних частинок "йде на звичні зимові канікули" на два тижні раніше запланованого терміну - 28 листопада.

Час роботи колайдера також буде скорочено у 2023 році, загалом на 20 відсотків за два роки. Як пояснив Deutsche Presse-Agentur директор з досліджень Йоахім Мніх, це призведе до зменшення обсягу даних для досліджень. Тиск на енергозбереження відчувається і в енергоємних німецьких науково-дослідних інститутах.

"Французький постачальник електроенергії EDF попросив скоротити час роботи на ЦЕРНі. Це має суттєво розвантажити систему: за повний рік роботи ВАК споживає стільки ж електроенергії, скільки домогосподарства міста з 300 тисячами мешканців", - йдеться у статті.

За словами Мніха, порівняно з поточним чотирирічним періодом роботи прискорювача, на 20% менше зіткнень цього і наступного року - це терпимо.

"Якщо ціни на електроенергію залишаться високими в довгостроковій перспективі, це може означати, що нам доведеться скоротити програму з фізики або розтягнути її", - додав він.

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Економічна правда