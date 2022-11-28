Курс валют на 28 листопада: долар та євро подорожчали на "чорному ринку"

У понеділок, 28 листопада, долар та євро на "чорному ринку" стало купити дорожче, але курс в обмінниках навпаки знизився.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,01 - 40,21 грн, а у п’ятницю, 25 листопада, коливався на рівні 39,76 - 40,17 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,74 - 41,14 грн. Для порівняння, у п’ятницю курс коливався на рівні 40,3 - 41,0 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,8 - 40,35 грн (курс на 25 листопада – 40,0 - 40,5 грн);

Євро – 40,5 - 41,2 грн (курс на 25 листопада – 40,5 - 41,35 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,7 - 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,85 - 40,5 грн;

Укрексімбанк – 39,85 - 40,35 грн;

Райффайзен – 39,9 - 40,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.