Російські атаки на інфраструктуру спричинили подвоєння донатів на ЗСУ – дослідження

У дні масованих ракетних обстрілів українці активніше донатили на ЗСУ – лише у жовтні загальна сума пожертв благодійним фондам United24, "Повернись живим" та Фонд Притули склали 1,5 мільярда гривень.

Про це йдеться у даних Опендатабот.

Найбільші збори зафіксовано на платформі United24. За півроку роботи платформи на рахунки НБУ зайшло понад 6,8 млрд грн:

83% коштів або 5,6 млрд грн – на рахунок ЗСУ;

11% або 745 млн грн – на рахунок для медичної допомоги;

6% або 429 млн грн – на гуманітарну допомогу.

"Найбільше грошей за місяць задонатили у липні — 2,24 млрд грн. Основний сплеск у розмірі припадає на тиждень з 04 по 10 липня. Тоді українці задонатили 1,86 млрд грн — це 83% від усіх надходжень липня. Ймовірно, це сталося після трагедії з обстрілом торгівельного центру в Кременчуці", – йдеться в повідомленні.

У серпні та вересні, в середньому, українці донатили 90 млн грн на тиждень. А вже після першого великого бомбардування енергетичної інфраструктури з 10 по 16 жовтня сума донатів за тиждень зросла на 36%. Обстріли наступного тижня збільшили підтримку ЗСУ у 2,8 разів — аж на 251 млн грн.

Опендатабот

Фонд "Повернись живим" з початку великої війни зібрав майже 5 млрд грн. Так само, як у випадку з United24, кількість донатів та їх сума суттєво зросли після початку масованих обстрілів інфраструктури у жовтні.

За період з 10 по 16 жовтня українці задонатили 108 млн грн. Це в 1,6 разів більше, аніж за тиждень до того. Схожа ситуація відбулася й після обстрілів у листопаді. Так, з 14 по 20 листопада українці поповнили рахунки фонду на 140 млн гривень. Це у 2,3 рази більше, аніж за тиждень до того.

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Фонд Притули за 9 місяців від великого вторгнення зібрав трохи більше 3 млрд грн. Кількість пожертв після початку масових обстрілів цивільної інфраструктуру суттєво зросла – у більш ніж 3 рази за місяць.