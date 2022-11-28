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Російський засновник Forex Club загинув на Лазурному березі під час аварії гелікоптера

Понеділок, 28 листопада 2022, 11:30 - Олексій Павлиш
 
В'ячеслав Таран
Libertex Group

Російський бізнесмен і президент інвестиційної компанії Libertex Group, 53-річний засновник Forex Club В'ячеслав Таран загинув під час аварії гелікоптера на Лазурному березі.

Про це пише Monaco Daily News з посиланням на джерело.

Як пише видання із посиланням на "надійне офіційне джерело", близьке до розслідування, яке говорило на умовах анонімності, пасажиром гелікоптера авіакомпанії Monacair, що розбився над Монако в п'ятницю вдень, був бізнесмен В'ячеслав Таран.

Monaco Daily News пише, що Таран проживав у Монако протягом останніх 10 років.

Таран  у сфері кібер-валют та інвестицій. У 1997 році він заснував Forex Club, зараз компанія працює під брендом Libertex Group - це онлайн-платформа для угод у сфері кібервалют та інвестицій.

У вересні 2020 року Роскомнадзор заблокував домен fxclub.org.

"Таран значиться членом правління YouHodler SA в Лозанні, Швейцарія, звідки повертався.

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Він закінчив Владивостоцький державний університет економіки і сервісу за спеціальністю "радіоелектроніка", - пише видання.

Також під час аварії загинув 35-річний пілот,  якого у вертолітній компанії назвали "дуже досвідченим". Таран був єдиним пасажиром.

Інформацію про загибель Тарана підтвердили в інвестиційній компанії Libertex Group.

Економічна правда

Forex Росія компанії фінанси Франція
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