У РФ банки відмовляють мобілізованим та їхнім родинам в оформленні кредитних канікул – ЗМІ

У листопаді від клієнтів банків у РФ почали надходити скарги на "несумлінний підхід" банків до надання кредитних канікул мобілізованим та їхнім родичам.

Про це пише "Коммерсантъ".

Так, у листопаді клієнти банків РФ стали активно скаржитися на "несумлінний підхід" банків до надання кредитних канікул мобілізованим громадянам.

Зокрема, на форумі Banki.ru набралося більше десятка скарг на те, як кредитні організації відмовляють у канікулах мобілізованим громадянам або надають їх з помилками. З подібними ситуаціями зіткнулися клієнти Сбєрбанку, ВТБ, Тінькофф-банку, Альфа-банку тощо, пише видання.

"Наприклад, один із постраждалих розповідає, як у зв'язку з мобілізацією батька намагався домогтися канікул за його кредитом, однак "банк ігнорував запити в чаті, а на гарячій лінії кидали слухавку".

Інший зазначає, що банк прийняв документи, але вже протягом трьох годин після подачі заявки прийшла відмова в кредитних канікулах", - пише газета.

Інший клієнт говорить, що, незважаючи на формальне схвалення кредитних канікул, в особистому кабінеті досі не змінено графік платежів, "горить прострочення і капають пені".

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Канікули виявилися досить затребуваними серед мобілізованих та їхніх родичів, пише "Коммерсантъ".

Так, на сьогодні у ВТБ надійшло кілька тисяч подібних звернень, переважна більшість з них стосується кредитів готівкою. Совкомбанк схвалив приблизно 7 тис заяв. В "Уралсибі" отримали близько 800 заявок.

Як зазначає газета, "банки визнають труднощі".

"З технічних причин" частина клієнтів могла зіткнутися із затримкою підключення канікул, заявили у ВТБ, запевнивши, що банк оформляє державні канікули і відстрочку для всіх мобілізованих, які відповідають критеріям програми.

Про "технічні проблеми" заявили і в ХКФ-банку. "Знадобився певний час на доопрацювання налаштувань технічного характеру",- зазначили у МТС-банку.

У Сбєрбанку повідомили, що в пікові періоди початку жовтня "були можливі поодинокі відмови", пов'язані зі складнощами оформлення довіреностей, але "зараз гостроти проблеми немає".

В Альфа-банку, Совкомбанку і Газпромбанку стверджують, що канікули надаються справно. У Тінькофф-банку зазначили, що канікули підключаються оперативно при наданні клієнтами документів про мобілізацію.

У Центробанку РФ не відповіли на запит видання.

За словами керуючого партнера ЮК "Позиція права" Єгора Редіна, банки зобов'язані надавати кредитні канікули мобілізованим на підставі документів, які надає громадянин.

У разі, якщо позичальник-мобілізований не може зібрати весь комплект документів або у банку є сумніви у наданих відомостях, кредитна організація може запросити підтвердження статусу мобілізованого у Федеральній податковій службі.

Партнер колегії адвокатів Pen & Paper Катерина Токарєва зазначає, що рішення про надання кредитних канікул банк має прийняти протягом десяти днів з моменту подання заявки. Якщо протягом 15 днів відповідь не надійшла, кредитні канікули вважаються наданими.

"Для подання заяви або документів до банку з питання оформлення кредитних канікул не вимагається нотаріальної довіреності від мобілізованого", - сказав Редін.

Юристи вважають, що програма кредитних канікул недопрацьована, тому банки можуть вільно відмовляти клієнтам.

На думку приватного адвоката Гюзель Жубанової, банки відмовляють у наданні канікул, "використовуючи проблеми регулювання та утруднення позичальників у наданні необхідних відомостей з районів бойових дій".

Водночас керівник проєкту "Народного фронту" "За права позичальників" Євгенія Лазарєва заявила, що кредитні канікули - "це не амністія і не безплатний період". Платити, зазначила вона, все одно доведеться.

Економічна правда