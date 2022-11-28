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Ціни на нафту впали: протести в Китаї викликають занепокоєння щодо попиту

Понеділок, 28 листопада 2022, 10:19 - Олексій Павлиш

Ціни на нафту впали в понеділок, оскільки вуличні протести проти жорстких антиковідних обмежень в Китаї - найбільшому в світі імпортері нафти - викликали занепокоєння щодо перспектив попиту на паливо.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Нафта марки Brent подешевшала на 2,43 долара, або на 2,9%, до 81,20 долара за барель на 07:31 за Гринвічем, після падіння більш ніж на 3% до 80,61 долара на початку сесії - найнижчого рівня з 4 січня.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 2,16 долара, або на 2,8%, до 74,12 долара за барель. Раніше нафта падала до 73.60 доларів, що є найнижчим показником з 22 грудня 2021 року.

Причини падіння цін

"На тлі зростаючих побоювань з приводу ослаблення попиту на паливо в Китаї через сплеск захворюваності на COVID-19, політична невизначеність, викликана рідкісними протестами з приводу жорстких урядових обмежень в Шанхаї, викликала розпродаж", - сказав генеральний менеджер з досліджень в Nissan Securities Хіроюкі Кікукава.

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Очікується, що діапазон WTI знизиться до 70-75 доларів, сказав аналітик, додавши, що ринок може залишатися волатильним в залежності від результатів майбутньої зустрічі ОПЕК+ з питань видобутку і рівня майбутньої верхньої межі цін на російську нафту, встановленої "Великою сімкою".

Китай продовжує дотримуватися політики нульового рівня захворюваності на COVID-19, незважаючи на те, що більшість країн світу зняла більшість обмежень.

"Сотні демонстрантів і поліція зіткнулися в Шанхаї в ніч на неділю, коли протести проти суворих COVID-обмежень в Китаї спалахнули і поширилися на кілька міст після смертельної пожежі на заході країни", - пише агентство.

"Ведмежі настрої на ринку нафти зростають через зростаючу стурбованість з приводу попиту в Китаї і відсутність чітких ознак з боку виробників нафти щодо подальшого скорочення видобутку", - генеральний директор Emori Fund Management Inc Тецу Еморі.

"Якщо ОПЕК+ не домовиться про подальше скорочення квот на видобуток або США не поповнять свої стратегічні запаси нафти, ціни на нафту можуть продовжити зниження", - сказав він.

Зустріч ОПЕК+ відбудеться 4 грудня.

У жовтні ОПЕК+ домовилася знизити цільовий показник видобутку нафти на 2 млн барелів на добу до 2023 року.

Інвестори також зосередилися на планах Заходу щодо обмеження ціни на російську нафту.

Дипломати країн "Великої сімки" (G7) і ЄС обговорюють обмеження ціни на російську нафту на рівні від 65 до 70 доларів за барель з метою обмеження доходів для фінансування війни РФ проти України, не порушуючи при цьому світові ринки нафти. Росія називає свої дії в Україні "спецоперацією".

Проте зустріч представників урядів країн ЄС, запланована на вечір 25 листопада для обговорення цього питання, була скасована.

У четвер уряди країн ЄС розділилися в думках щодо рівня, на якому слід обмежити ціни на російську нафту.

Обмеження ціни має набути чинності 5 грудня, коли також набуде чинності заборона ЄС на російську нафту.

Економічна правда

нафта Китай
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