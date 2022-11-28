США послабили "нафтові" санкції проти Венесуели

США послабили санкції проти нафтового сектору Венесуели і дозволили американській компанії Chevron відновити видобуток нафти у країні після відновлення Венесуелою перемовин щодо гуманітарного плану.

Про це повідомляє Bloomberg, Мінфін США.

Так, компанія Chevron Corp. отримала ліцензію на відновлення видобутку нафти у Венесуелі після того, як санкції США зупинили всі роботи три роки тому. Причиною стало відновлення у суботу у Мехіко переговорів влади та опозиції Венесуели про спільну роботу над планом гуманітарних витрат.

Chevron отримала шестимісячну ліцензію від Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), яка дозволяє компанії видобувати сиру нафту і нафтопродукти у Венесуелі. Буріння нових свердловин не дозволено.

Також компанії дозволено відновити експорт нафти, який був зупинений з 2019 року, коли США посилили санкції проти Венесуели. Весь експорт повинен йти в США, і компанії буде дозволено імпортувати сировину, в тому числі розріджувачі, які використовуються для збільшення видобутку нафти, з США.

Повернення Венесуели до перемовин щодо гуманітарного плану було ключовою умовою для послаблення обмежень на видобуток нафти в цій нафтозалежній країні.

Цього року видобуток нафти у Венесуелі відновився до 679 тисяч барелів на день, що значно менше, ніж 2,9 млн барелів десять років тому. Видобуток впав після санкцій і поганого управління нафтовими родовищами і нафтопереробними заводами при режимах Уго Чавеса і Мадуро.