Всі розділи
Укр / Рус

У Києві застосували аварійні відключення світла 

Неділя, 27 листопада 2022, 11:07 - Ігор Пилипів

Через збільшення навантаження на систему електропостачання у столиці застосували аварійні відключення. 

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Станом на 10:30 збільшилося навантаження на систему електропостачання. Тому діють відключення електроенергії", – зазначають в КМВА.

Раніше повідомлялось, що у Києві практично повністю відновлено подачу електроенергії, води, тепла, та зв'язок. 

Нагадаємо:

З 26 листопада ДТЕК Київські електромережі застосовуватиме почергове вимикання світла таким, чином, що для кожного клієнта перерва в електропостачанні складала не більше 5 год. 

ВІДЕО ДНЯ
Київ електроенергія КМДА
Матеріали за темою
КМВА: у Києві практично повністю відновлено постачання води, світла, тепла та зв’язок 27 листопада 2022, 10:41
У Києві перерва в електропостачанні складатиме не довше 5 годин  26 листопада 2022, 17:17
У Києві протягом доби повернуть воду, тепло та зв’язок 26 листопада 2022, 11:07
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті