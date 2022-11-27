У Києві застосували аварійні відключення світла 

Через збільшення навантаження на систему електропостачання у столиці застосували аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Станом на 10:30 збільшилося навантаження на систему електропостачання. Тому діють відключення електроенергії", – зазначають в КМВА.

Раніше повідомлялось, що у Києві практично повністю відновлено подачу електроенергії, води, тепла, та зв'язок.

Нагадаємо:

З 26 листопада ДТЕК Київські електромережі застосовуватиме почергове вимикання світла таким, чином, що для кожного клієнта перерва в електропостачанні складала не більше 5 год.