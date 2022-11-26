Литва відправила в Україну 6 вантажівок з енергетичним обладнанням 

Для відновлення енергосистеми України Литва відправила 6 вантажівок зі 114-ма трансформаторами різної потужності.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Під час зустрічі міністрів енергетики Германа Галущенка та Дайнюса Крейвіса, литовський урядовець висловив усебічну підтримку українському народу та наголосив, що Литва допомагатиме Україні й надалі.

Так, Литва має намір надати 252 трансформатори. Також готується наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму 2 млн євро.

Нагадаємо:

Через цілеспрямоване руйнування Росією української енергетичної інфраструктури литовські компанії направили Україна обладнання на суму майже 100 тисяч євро для ремонту пошкоджених електропідстанцій і газогонів.