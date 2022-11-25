Уряд ще на рік продовжив обов'язки постачальника електроенергії "останньої надії"
П'ятниця, 25 листопада 2022, 18:40 -
Кабінет міністрів продовжив термін виконання держпідприємством "Укрінтеренерго" функції постачальника електроенергії "останньої надії" ще на один рік - до 31 грудня 2023 року.
Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідні зміни внесли до розпорядження уряду №1023 від 12 грудня 2018 року.
За словами представника уряду, "це дозволить забезпечити безперервне та гарантоване постачання електричної енергії споживачам".
У грудні 2021 року Кабмін продовжив продовжив обов'язки "Укрінтеренерго" як постачальника "останньої надії" на ринку електроенергії ще на рік.
Постачальник "останньої надії" надає послуги з постачання електричної енергії споживачам у разі:
- банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника;
- завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;
- невиконання або неналежного виконання електропостачальником правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам;
- необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім електропостачальником;
- в інших випадках, передбачених правилами роздрібного ринку.
Економічна правда
ВІДЕО ДНЯ