Уряд ще на рік продовжив обов'язки постачальника електроенергії "останньої надії"

Кабінет міністрів продовжив термін виконання держпідприємством "Укрінтеренерго" функції постачальника електроенергії "останньої надії" ще на один рік - до 31 грудня 2023 року.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідні зміни внесли до розпорядження уряду №1023 від 12 грудня 2018 року.

За словами представника уряду, "це дозволить забезпечити безперервне та гарантоване постачання електричної енергії споживачам".

У грудні 2021 року Кабмін продовжив продовжив обов'язки "Укрінтеренерго" як постачальника "останньої надії" на ринку електроенергії ще на рік.

Постачальник "останньої надії" надає послуги з постачання електричної енергії споживачам у разі:

банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника;

завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;

невиконання або неналежного виконання електропостачальником правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам;

необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім електропостачальником;

в інших випадках, передбачених правилами роздрібного ринку.

Економічна правда