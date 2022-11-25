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Кабмін заборонив експорт паливної деревини

П'ятниця, 25 листопада 2022, 17:57 - Олексій Павлиш

Під час засідання 25 листопада уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль..

"Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі - основний ресурс для опалення. Атаки Росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення", - пояснив прем'єр.

Він зазначив, що водночас держава працює над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування. За його словами, це потрібно для швидкого відновлення української енергетичної мережі.

Шмигаль повідомив, що ЄС запустив ініціативу "Генератори надії", яка допоможе максимально швидко задовольнити попит українських громад в електрогенераторах.

Економічна правда

Кабмін експорт паливо
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