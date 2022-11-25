Латвійська "дочка" "Приватбанку" реорганізується в небанківську установу 

Рада Комісії ринку фінансів та капіталу Латвії у п’ятницю, 25 листопада, дозволила реорганізацію латвійської дочки ПриватБанку шляхом перереєстрації його в комерційне товариство, діяльність якого не пов'язана з діяльністю кредитної установи.

Про це повідомляє пресслужба Комісії.

Рішення було прийнято з урахуванням постанови банку від 30 вересня, прийнятої на позачергових зборах акціонерів про припинення діяльності банку як кредитної установи та вжиття заходів для анулювання ліцензії кредитної установи.

Відповідно до стратегії, затвердженої акціонерами, Privatbank поступово скорочував масштаби операцій.

9 серпня Рада КРФК дозволила Privatbank передати Industra Bank клієнтські відносини, зокрема управління рахунками фізичних та юридичних осіб, кредитним та лізинговим портфелями, депозитами, а також цінними паперами.

З Privatbank до Industra Bank було переведено залишки коштів на рахунках 243 юридичних та 5,666 тис. фізичних осіб, кредити, депозити, а також кредитні ліміти за платіжними картками.

З набранням чинності цим рішенням видана АТ "Приватбанк" ліцензія на діяльність кредитної установи втрачає чинність.

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"Приватбанк" працює в Латвії з серпня 2007 року як банк, який спеціалізується на наданні певних продуктів, особливо кредитів, лізингових і депозитних послуг.