ПриватБанк відновив роботу відділень у звільнених Великому Бурлуку і Снігурівці

фото: приватбанк

Державний ПриватБанк відновив роботу відділення у Великому Бурлуку Куп’янського району Харківщини також розпочало роботу відділення у м. Снігурівка Баштанського району Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Сьогодні жителі Великого Бурлуку Куп’янського району Харківщини вперше, після деокупації, відкрили двері відділення ПриватБанку.

Ворожі колони пішли по Великобурлуцькій громаді майже на другий день з початку війни. 10 вересня цю територію визволили наші Збройні сили і розпочалися роботи з розмінування та відновлення.

Роботи по поверненню відділення ПриватБанку розпочалися майже одразу. Ситуацію ускладнювало відсутність електроенергії й зв’язку. Та сьогодні подолані перепони й відбулося довгоочікуване відкриття відділення з повним переліком банківських послуг", - йдеться у повідомленні.

фото: приватбанк

Крім цього, 25 листопада розпочало роботу відділення у м. Снігурівка Баштанського району Миколаївської області.

За словами директора Південного макрорегіонального управління ПриватБанку Олексія Цимбалюка, банк робить все можливе, аби в максимально стислі терміни поновлювати роботу банківських сервісів на всіх звільнених територіях.

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"Спочатку повертаємо можливість отримувати соціальні, пенсійні та інші види виплат. А згодом відновимо і безготівкові розрахунки в магазинах, аптеках тощо. Життя повертається, і ми сприяємо тому", - додали в банку.

фото: приватбанк

Загалом ПриватБанк відновив повноцінну роботу близко 40 своїх базових відділень у містах та селищах на деокупованих ЗСУ територіях України.

Економічна правда