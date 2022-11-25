АМКУ оштрафував пов'язані з "Північним потоком-2" компанії майже на 50 мільйонів

АМКУ оштрафував ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ" та ТОВ "ЕНЖІ ЕНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН", пов'язані з проєктом "Північний потік-2", за неподання інформації на вимоги державного уповноваженого АМКУ.

Про це йдеться у заяві Антимонопольного комітету.

"У вересні 2021 року, в рамках заходів державного контролю з виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, у частині контролю за концентраціями та узгодженими діями суб’єктів господарювання, АМКУ розпочав дослідження дій іноземних компаній ПАТ "Газпром", "Uniper Gas Transportation & Finance B.V.", "Engie Energy Management Holding Switzerland AG", "OMV Gas Marketing Trading & Finance B.V.", "Shell Exploration and Production (LXXI) B.V.", "Wintershall Nederland Transport and Trading B.V.".

Комітетом досліджувалося укладення ними угод про фінансування проекту "Північний потік – 2" та розподілу повноважень між його учасниками", - розповіли в комітеті.

У рамках дослідження АМКУ встановив три пов’язані відносинами контролю з цими компаніями суб’єкти господарювання, що працюють в Україні: ТОВ "ЕНЖІ ЕНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН", ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ" та ТОВ "БАСФ Т.О.В.". Вони не є безпосередніми учасниками проекту "Північній потік-2".

"Водночас згідно зі статтею 63 Закону "Про захист економічної конкуренції", суб’єкти господарювання, пов’язані відносинами контролю повинні обмінюватися між собою інформацією та вживати заходів для запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно трьом згаданим суб’єктам господарювання було надіслано вимоги про надання інформації щодо підтвердження або спростування факту укладення іноземними компаніями угод. Також вимагалося надати пояснення щодо необхідності отримання дозволів органів Комітету на зазначені дії", - пояснили в комітеті.

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Жоден із відповідачів не виконав вимоги АМКУ.

Неподання інформації на вимогу регулятора не дало можливості АМКУ встановити, чи повинні були згадані компанії отримувати дозвіл на зазначені узгоджені дії, тому наразі неможливо встановити наявність чи відсутність в їхніх діях порушення відповідного законодавства, кажуть в регуляторі.

За неподання інформації на вимогу державного уповноваженого АМКУ на ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ" наклали штраф у розмірі 43,452 млн грн (це найбільший штраф, який накладався комітетом за цим видом порушення).

Також ТОВ "ЕНЖІ ЕНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН" за неподання інформації комітету оштрафовано на 3,941 млн грн.

Розгляд справи щодо ТОВ "БАСФ Т.О.В." наразі триває.

Економічна правда