Уряд схвалив надання гумдопомоги державам Африки й Азії у вигляді зерна: виділив на це 900 мільйонів

Кабмін схвалив надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії у вигляді зерна пшениці чи кукурудзи загальним обсягом до 125 тис метричних тонн.

Про це йдеться у постанові уряду від 24 листопада.

Так, МВС і Держслужбі з надзвичайних ситуацій доручили "забезпечити надання товарів гуманітарної допомоги - зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи загальним обсягом до 125 тис метричних тонн" шляхом поставки до Судану, Ємену, Кенії та Нігерії.

Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) виділили 900 млн грн для закупівлі та поставки до держав Африки та Азії зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи обсягом до 64 тис метричних тонн.

Міністерству фінансів доручили здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

А МЗС - узгодити з ООН та відповідними органами держав Африки та Азії питання щодо поставки товарів гуманітарної допомоги з українських морських торговельних портів до портів призначення (на умовах поставки CIF) та передачі гуманітарної допомоги.

Відповідне рішення ухвалене на виконання указу президента від 14 листопада.

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Нагадуємо:

Україна запустила гуманітарну продовольчу програму Grain from Ukraine, яка передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023 року.