У четвер лише 37% потягів УЗ доїхали до пунктів призначення вчасно

У четвер внаслідок пошкоджень енергосистемі, завданих росіянами, лише 37% поїздів Укрзалізниці доїхали до пунктів призначення вчасно.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

Він зазначив, що це був "найгірший день за виконанням графіка руху пасажирських поїздів за всю історію моїх спостережень".

Водночас УЗ вдалося не скасувати жодного потяга дальнього слідування, хоча деякі потяги суттєво затримували. Зокрема, поїзд Краматорськ-Київ затримали майже на 16 годин.

Декілька поїздів на Закарпаття також обривали на Львові, а далі довезли пасажирів іншими потягами.

Для пасажирів в поїздах Інтерсіті, які без живлення від електромережі не обігріваються, були роздані теплі ковдри, де це було потрібно. Також деякі потяги та ключові вокзали були забезпечені гарячим чаєм та сендвічами з гарячим супом від World Central Kitchen.

"Ще раз прошу вибачення та вдячний всім нашим пасажирам за розумінням. А залізничникам за чітку та злагоджену роботу", – додав Камишін.

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