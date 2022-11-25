Сплата податків у війну: які галузі збільшили відрахування, а які навпаки
За десять місяців року найбільше податків сплатили підприємці галузі оптової та роздрібної торгівлі, натомість найбільше скоротили виплату податків підприємці аграрного сектору.
Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев у Telegram.
За даними Державної податкової служби, з січня по жовтень найбільше податків, зборів та платежів сплатили суб’єкти господарювання таких галузей:
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – 16,2 % від загального збору до Зведеного бюджету України;
- переробна промисловість – 14,4 %;
- добувна промисловість i розроблення кар’єрів – 12,9 %;
- державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 12,3 %.
"Сумарно на ці 4 галузі економіки приходиться 55,8% усіх сплачених податків і зборів", – написав депутат.
Водночас, через війну порівняно з аналогічним періодом минулого року у топ-3 галузей, які скоротили сплату податків ввійшли:
- Сільське господарство (на 23,7%);
- переробна промисловість (на 20,7%);
- транспорт/логістика (на 15,4%).
До топ-3 галузей, які збільшили податкові відрахування ввійшли:
- Державне управління і оборона – у 2,2 рази (+64 млрд.грн.) на фоні збільшення бюджетних витрат на оборону у 9 разів
- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – в 1,4 рази (+19,4 млрд грн) через зростання цін на енергоресурси
- Фінансова та страхова діяльність – у 1,3 раза, або +12,8 млрд грн, що віддзеркалює збереження стійкості фінансового сектору у широкому розумінні
Крім цього, найменші підприємці, яких звільнили від сплати єдиного податку у війну:
- платники 1-ї групи ЄП за 10 місяців 2022 року у порівнянні з 2021 роком збільшили платежі на 35% або на 88,5 млн.грн.
- платники 2-ї групи зменшили відрахування, але лише на 28% і, у зв’язку із переходом платників до 3-ї групи податку.