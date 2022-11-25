На понад 1 годину затримуються 14 поїздів – УЗ
П'ятниця, 25 листопада 2022, 13:00 -
В "Укзалізниці" повідомили, що станом на 12:30 на понад 1 годину затримуються 14 поїздів УЗ.
Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.
Так, найбільшу затримку - на 9 годин - мають два поїзди:
- №62 Одеса — Харків;
- №149 Полтава — Чернівці.
"Залізничники роблять усе можливе, щоб прискорити їхнє прибуття до кінцевих станцій. Кількість знеструмлених ділянок значно скорочено, а маршрути поїздів повертаються до регулярних", - заявили в компанії.
Крім того, поновлюють рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення були замінені поїздами далекого сполучення зі спальними вагонами:
- №724 Київ — Харків з 25.11;
- №731 Дніпро — Київ з 25.11;
- №722 Київ — Харків з 26.11;
- №712 Київ — Краматорськ з 26.11;
- №732 Київ — Дніпро з 26.11.
Економічна правда