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На понад 1 годину затримуються 14 поїздів – УЗ

П'ятниця, 25 листопада 2022, 13:00 - Олексій Павлиш

В "Укзалізниці" повідомили, що станом на 12:30 на понад 1 годину затримуються 14 поїздів УЗ.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

Так, найбільшу затримку - на 9 годин - мають два поїзди:

  • №62 Одеса — Харків;
  • №149 Полтава — Чернівці.

"Залізничники роблять усе можливе, щоб прискорити їхнє прибуття до кінцевих станцій. Кількість знеструмлених ділянок значно скорочено, а маршрути поїздів повертаються до регулярних", - заявили в компанії.

Крім того, поновлюють рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення були замінені поїздами далекого сполучення зі спальними вагонами:

  • №724 Київ — Харків з 25.11;
  • №731 Дніпро — Київ з 25.11;
  • №722 Київ — Харків з 26.11;
  • №712 Київ — Краматорськ з 26.11;
  • №732 Київ — Дніпро з 26.11.

Економічна правда

Укрзалізниця
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