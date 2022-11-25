В "Укзалізниці" повідомили, що станом на 12:30 на понад 1 годину затримуються 14 поїздів УЗ.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

Так, найбільшу затримку - на 9 годин - мають два поїзди:

№62 Одеса — Харків;

№149 Полтава — Чернівці.

"Залізничники роблять усе можливе, щоб прискорити їхнє прибуття до кінцевих станцій. Кількість знеструмлених ділянок значно скорочено, а маршрути поїздів повертаються до регулярних", - заявили в компанії.

Крім того, поновлюють рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення були замінені поїздами далекого сполучення зі спальними вагонами:

№724 Київ — Харків з 25.11;

№731 Дніпро — Київ з 25.11;

№722 Київ — Харків з 26.11;

№712 Київ — Краматорськ з 26.11;

№732 Київ — Дніпро з 26.11.

Економічна правда