Курс валют на 25 листопада: гривня дедалі міцніше на “чорному ринку”

У п’ятницю, 25 листопада, курси долара та євро ослабли проти гривні, а касах банків курси незначно змінилися.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:10 курс долара на "чорному ринку" становив 39,88 - 40,17 грн, а у четвер, 24 листопада, коливався на рівні 40,09 - 40,46 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,52 - 41,06 грн. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 40,62 - 41,15 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,0 - 40,5 грн (курс на 24 листопада – 40,0 - 40,5 грн);

Євро – 40,5 - 41,35 грн (курс на 24 листопада – 40,4 - 41,2 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,5 - 40,0 грн;

Ощадбанк – 40,05 - 40,55 грн;

Укрексімбанк – 40,0 - 40,5 грн;

Райффайзен – 40,1 - 40,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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