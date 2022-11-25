Банки вже видали кредитів під держгарантії майже на 55 мільярдів

З початку використання інструменту держгарантій за банківськими кредитами на портфельній основі з грудня 2020 року банки видали 16 662 кредити на загальну суму 54,1 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Так, станом на 1 листопада 2022 року 27 банків-кредиторів обслуговують 15 241 кредит на суму 49,04 млрд гривень.

"Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 29,21 млрд гривень. Це близько 83% від загального ліміту наданих гарантій (35,014 млрд гривень).

При цьому у жовтні поточного року укладено 1005 кредитних договорів на суму 4,99 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 3,29 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 листопада цього року під державні гарантії на портфельній основі, лідирує "Приватбанк" - наразі обслуговується 10 395 кредитів на загальну суму 15,72 млрд грн, що становить 95% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

Другим за кількістю таких кредитів є "Ощадбанк" - 2 071 кредит на загальну суму 8,08 млрд грн (відповідно - 93% від ліміту банку).

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Найбільший обсяг кредитів у Одеській області, де обслуговується 1 084 кредити на 3,71 млрд гривень у Дніпропетровській області обслуговується 1 347 таких кредитів на 3,25 млрд грн, у Кіровоградській -738 кредитів на 3,23 млрд грн та у Києві - 798 кредитів на 3,1 млрд гривень.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

сільське господарство - 7 071 кредит на 33,62 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 4 969 кредитів на загальну суму 8,04 млрд грн;

переробної промисловості – 1 239 кредитів на 4,43 млрд гривень.

Економічна правда