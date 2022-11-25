В Україні забезпечується понад 70% потреб в електроенергії

На 11:00 виробники електроенергії в Україні забезпечили понад 70% потреб споживання в країні, передусім заживлені об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так, першочергово електроенергію подали до котелень, газорозподільних станцій, водоканалів, очисних споруд. В деяких регіонах працює громадський електротранспорт.

Атомні станції продовжують набирати потужність, крім того забезпечено живлення потреб Запорізької атомної станції. Попри отримані після ракетних обстрілів ушкодження, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, підключилась в роботу частина "зеленої" генерації.

Укренерго зазначає, що продовжуються роботи по відновленню живлення побутовим споживачам, але темпи відновлення сповільнюють складні погодні умови. Через сильний вітер, дощ та мінусову температуру вночі до пошкоджень, завданих російськими ракетами, додаються обмерзання та пориви проводів в розподільчих мережах.

Дефіцит електроенергії в системі зберігається. Наразі це 30% від загального обсягу споживання. У зв’язку з цим в усіх областях України введені і планові, і аварійні графіки обмеження споживання.





