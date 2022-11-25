Пункти на кордоні з Польщею, Угорщиною та Молдовою можуть працювати з перебоями

У п’ятницю на прикордонних пунктах на кордоні з Польщею, Угорщиною та Молдовою можуть відмічатися перебої у роботі окремих пунктів пропуску.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

На ранок п’ятниці ускладнена робота пунктів пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею, "Косино" на кордоні з Угорщиною та "Табаки" на ділянці з Молдовою, де наразі може застосовуватися тимчасове призупинення оформлення осіб і транспорту.

Збої у роботі пунктах пропуску можуть виникати через перебої в енергопостачанні внаслідок російких атак по інфраструктурі України. Такі обставини спричиняють тимчасове уповільнення або часткове призупинення пропускних операцій.

Крім того, на українсько-угорській ділянці в пункті пропуску "Вилок" здійснюється пропуск лише пішоходів. Також пропуск пішоходів здійснюється на кордоні з Молдовою у пунктах пропуску "Малоярославець", "Нові Трояни" та "Виноградівка".

На кордоні з Румунією в пункті пропуску "Орлівка" здійснюється оформлення легкових транспортних засобів, мікроавтобусів та пішоходів.

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У четвер в Держприкордонслужбі повідомили, що пункти пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією наразі не працюють.





