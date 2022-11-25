Полтавщина повертається до графіків відключень світла

Полтавська область повертається до графіків погодинних відключень світла після двох днів в умовах аварійних відключень.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Погодинні графіки відключень світла працюватимуть, як і раніше: одна черга вимкнена, дві ввімкнені. Поділ на черги та години залишився незмінним.

"Якщо у вас тривалий час немає світла, звертайтеся до своєї філії обленерго, щоб бригада ремонтників виїхала на перевірку. Через перепади напруги могла спрацювати автоматика захисту", – наголосив Лунін.

Крім того, централізоване водопостачання по всій області відновлене майже на 100%. Очільник ОВА зауважив, що води може не бути там, де ремонтують мережі, й де насоси подачі води в багатоповерхівки потрапили під дію відключень електроенергії.