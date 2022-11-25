У половини мешканців Києва тривають аварійні відключення світла

На ранок п’ятниці 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії, із відновленням світла до всіх районів повернеться і зв’язок.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

При цьому водопостачання в столиці відновлено повністю. У деяких споживачів досі може спостерігатись понижений тиск води, особливо на верхніх поверхах багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом КМВА очікує стабілізацію ситуації.

Також відновлюється теплопостачання в місті, аварійні бригади працюють в посиленому режимі.

Щодо мобільного зв’язку, то робота мереж усіх мобільних операторів залежить від електропостачання. Відтак щойно енергосистема стабілізується, зв'язок з’явиться в усіх районах Києва.