Національний депозитарій працює стабільно та надає послуги – НДУ

Національний депозитарій України попри російські атаки на українську інфраструктуру продовжу надавати послуги клієнтам та забезпечує стабільну роботу депозитарної системи.

Про це повідомляє пресслужба НДУ.



"Всі онлайн сервіси Національного депозитарію працюють злагоджено та надійно", – йдеться в повідомленні.

У межах забезпечення безперебійної роботи системи було протестовано системи енергетичного забезпечення НДУ та вдосконалена енергетична незалежність роботи ключових центрів обробки даних.

"В разі виникнення кризових ситуацій команда НДУ працює в рамках заздалегідь затверджених протоколів. Найближчим часом розглядаємо можливість запровадити додаткові заходи кризової підтримки для учасників ринків капіталу", – запевнили в депозитарії.

У інституції додають, що роблять усе, аби їхні клієнти отримували якісні послуги протягом усього бізнес часу.

"В тому числі остання доба підтвердила стабільну активність наших клієнтів: емітентів та депозитарних установ", – резюмували в НДУ.