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ДТЕК заявив про відновлення роботи своїх електростанцій і електромереж

Четвер, 24 листопада 2022, 16:50 - Олексій Павлиш

Група ДТЕК заявила про відновлення роботи своїх електростанцій та електромереж після безпрецедентної атаки на енергосистему 23 листопада.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури – лікарень, водоканалів – у всіх регіонах, де працюють  компанії.

"Триває поступове підключення побутових споживачів", - пояснили в ДТЕК.

"Без шансів проти української армії на фронті варвари вирішили тероризувати мирне населення.

Українська енергосистема вистояла. Російські терористи, які мріяли позбавити нас світла, нічого не досягли. І ніколи цього не зможуть. У найближчі години ситуація в енергосистемі буде стабілізована.

Енергетики вистояли у важкому бою з підступним та безпринципним ворогом", - заявили в компанії.

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Економічна правда

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