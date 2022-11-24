"АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинив роботу через перебої з електропостачанням

Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинило більшість виробничих процесів через масований ракетний обстріл Росією об‘єктів енергетичної інфраструктури напередодні, який спричинив дефіцит електропостачання.

Про це ЕП повідомила пресслужба компанії.

"Наявних обсягів електроенергії не достатньо, щоб підтримувати виробництво навіть на рівні 20% потужності. "АрселорМіттал Кривий Ріг" тимчасово припинив виплавку сталі та виробництво прокату", – йдеться в повідомленні.

У роботі наразі залишаються лише коксові батареї №№ 5, 6. Ще дві коксові батареї (№№ 3, 4) та доменна піч №6 перебувають у режимі гарячої консервації.

Знеструмленими залишаються обидва кар’єри підприємства та фабрики ГЗК.

"106 шахтарів, які через знеструмлення шахти лишались під землею, успішно вивели на поверхню", – додали в компанії.

Підприємство планує повернутися до нормального режиму роботи одразу після поновлення енергетичної інфраструктури.