НБУ і банки вживають заходів для безперервності роботи системи за відсутності електрики

Нацбанк разом із банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи за умов тривалої відсутності електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що банківська система, попри війну, працює в безперервному режимі, забезпечує платежі та розрахунки, надає фінансові послуги бізнесу й громадянам.

"Банки ефективно застосовують заздалегідь розроблені плани безперервної діяльності і регулярно оновлюють їх, ураховуючи результати моделювання різних сценаріїв реалізації операційного ризику відповідно до вимог Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах", - йдеться у повідомленні.

У НБУ додають, що перебувають в постійному діалозі з банками, здійснює оцінку поточної ситуації на предмет наявних і потенційних ризиків, щоб своєчасно реагувати необхідними інструментами.

"У перші місяці активних бойових дій для безперервної діяльності банківської інфраструктури важливими були два чинники: резервування потужностей центрів обробки даних (ЦОД), які забезпечують функціонування банківських систем і клієнтських додатків, наявність резервних каналів зв`язку; забезпечення інкасації відділень банків і торговельних підприємств в умовах зростання попиту на готівку.

Ці напрацювання стали в пригоді й зараз", - розповіли в регуляторі.

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Так, останнім часом через руйнування енергетичної інфраструктури країни внаслідок ракетних ударів ворога значно збільшились як ризики тимчасових перебоїв в обслуговуванні клієнтів у банківських відділеннях через планові та аварійні відключення електроенергії, так і загроза повної неможливості банків працювати внаслідок тривалої відсутності електропостачання (блекауту).

"З метою мінімізації цих ризиків Нацбанк разом із системно важливими банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи на випадок тривалої відсутності електропостачання.

Системно важливими банками визначено перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання", - пояснили в Нацбанку.

Чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв'язку для безперервної роботи за відсутності електрики. Реалізуються плани логістичного забезпечення таких відділень додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.

"Організовано безперебійну роботу контактних центрів Нацбанку і системно важливих банків для інформування клієнтів про наявність, місце розташування і графік роботи критично важливих відділень банків у містах", - йдеться у повідомленні.

"Максимальна готовність банківської системи до безперебійної роботи у випадку блекауту та чітка комунікація цієї готовності громадянам – необхідна передумова збереження фінансової стабільності. Клієнти мають знати, куди вони можуть звернутися, щоб отримати власні кошти та необхідні фінансові послуги, фахову консультацію та підтримку, тепло та зв’язок.

Банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень у такий спосіб, щоб за необхідності вони стали місцем прихистку для всіх, хто його потребуватиме – Пунктами незламності. Це наша спільна оборона, наш внесок у наближення перемоги", - заявив голова Національного банку Андрій Пишний.

З метою зниження навантажень на відділення банкам рекомендували автоматично продовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.

"Упровадження заходів, що дадуть змогу знизити ризики безперервної роботи банківської системи в умовах тривалої відсутності електропостачання, є пріоритетом в роботі Національного банку та системно важливих банків", - резюмували в регуляторі.

Перелік чергових відділень.

Економічна правда