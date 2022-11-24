ВАКС арештував обвинувачуваних у розкраданні газу на 1,4 мільярда

ВАКС заарештував двох підозрюваних у справі розкрадання газу на понад 1,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Колегія суддів застосувала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави до колишніх директора та фінансового директора ТзОВ, яке спеціалізується на виробництві та постачанні гарячої води, промислових газів та передачі електроенергії.

"Зважаючи на те, що вказані особи систематично не з’являлись у судові засідання, прокурор САП подав клопотання про застосування до них запобіжного заходу, який унеможливить переховування від суду та забезпечить додержання розумних строків розгляду справи", – йдеться в повідомленні.

Зазначені особи спільно з ще одним директором та технічним директором ТзоВ "Енергія-Новий Розділ", а також організатором схеми радником директора товариства обвинувачуються у заволодінні природним газом в особі НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн.

Слідство встановило, що підприємства - власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ упродовж 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню.

З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

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Це призвело до того, що прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф НКРЕКП, а НАК "Нафтогаз України" отримала збитки на загальну суму понад 1,4 млрд грн.