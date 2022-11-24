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Ситуація в енергосистемі складна, але контрольована – Укренерго

Четвер, 24 листопада 2022, 12:36 - Анастасія Жарикова

НЕК "Укренерго" після масованих ракетних обстрілів напередодні реалізує відповідний протокол дій по поверненню блоків електростанцій в роботу та разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів. 

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У регуляторі розповіли, що в першу чергу заживлюються об’єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо. Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго не припиняють роботу з відновлення мереж з моменту завершення атаки.

"Через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Наразі всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро та теплоелектростанції, пізніше – атомна генерація. На вечір 24 листопада диспетчерський центр Укренерго прогнозує зменшення дефіциту в системі", – додали в компанії.

Однак дефіцит в енергосистемі все одно лишатиметься і для продовження стабільної роботи будуть застосовані графіки обмежень споживачів. Останніх закликають не нехтувати заходами економії.

В "Укренерго" додали, що ціллю вчорашньої атаки були переважно об’єкти генерації, що спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові.

Укренерго електроенергія
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Економічна правда
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