Всі розділи
Укр / Рус

Україна відновить транзит нафтопроводом "Дружба", але треба пам’ятати про причини зупинки – Галущенко

Четвер, 24 листопада 2022, 11:51 - Анастасія Жарикова

Україна планує відновити прокачку нафти нафтопроводом "Дружба", але наголошує, що причиною зупинення транзиту є російські обстріли.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону.

"(Транзит - ред.) нафтогоном "Дружба" планується відновити", – сказав він.

Міністр зауважив, що минулого тижня, коли була велика міжнародна комунікація і звинувачували в припиненні транзиту Україну, то треба чесно говорити про наслідки і першопричини. 

"Якщо країна-терорист знищує енергосистему, то відбуваються проблеми з прокачкою", – сказав він.

Нагадуємо:

Російські удари зупинили потоки нафти на українській ділянці південної гілки нафтопроводу "Дружба" на кілька годин у середу. Вони також змусили чиновників закрити три атомні електростанції.

ВІДЕО ДНЯ
нафта транзит
Матеріали за темою
Нафта дорожчає: падіння запасів у США переважує побоювання щодо попиту в Китаї 23 листопада 2022, 10:15
Болгарія досягла угоди з "Лукойлом", яка дозволить російській компанії обходити ембарго ЄС 22 листопада 2022, 16:26
Китай частково призупинив купівлю російської нафти, чекаючи на обмеження ціни – Bloomberg 22 листопада 2022, 15:43
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті