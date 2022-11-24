Україна відновить транзит нафтопроводом "Дружба", але треба пам’ятати про причини зупинки – Галущенко

Україна планує відновити прокачку нафти нафтопроводом "Дружба", але наголошує, що причиною зупинення транзиту є російські обстріли.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону.

"(Транзит - ред.) нафтогоном "Дружба" планується відновити", – сказав він.

Міністр зауважив, що минулого тижня, коли була велика міжнародна комунікація і звинувачували в припиненні транзиту Україну, то треба чесно говорити про наслідки і першопричини.

"Якщо країна-терорист знищує енергосистему, то відбуваються проблеми з прокачкою", – сказав він.

Нагадуємо:

Російські удари зупинили потоки нафти на українській ділянці південної гілки нафтопроводу "Дружба" на кілька годин у середу. Вони також змусили чиновників закрити три атомні електростанції.