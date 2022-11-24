Курс валют на 24 листопада: готівковий євро в обмінниках та банках подорожчав

У четвер, 24 листопада, готівковий євро на "чорному ринку" подорожчав відносно гривні, а долар навпаки подешевшав.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:50 курс долара на "чорному ринку" становив 40,09 - 40,46 грн, а у середу, 23 листопада, коливався на рівні 40,21 - 40,54 грн. Таким чином, продати долар стало дешевше.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс покупки становив 40,62, але даних щодо курсу продажу немає. Ще о 10:20 курс продажу євро становив 41,15 грн. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 40,63 - 41,15 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,0 - 40,5 грн (курс на 21 листопада – 40,0 - 40,5 грн);

Євро – 40,4 - 41,2 грн (курс на 21 листопада – 40,3 - 41,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,5 - 40,0 грн;

Ощадбанк – 40,0 - 40,55 грн;

Укрексімбанк – 40,0 - 40,5 грн;

Райффайзен – 40,1 - 40,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.