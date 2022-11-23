Британська Compass Plus співпрацює з російською платіжною системою "Мір": існує ризик обходу санкцій

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Компанія Compass Plus Technologies зі штаб-квартирою у Великій Британії та декілька інших компаній продовжують співпрацювати з російською платіжною системою "Мір", незважаючи на війну Росії проти України.

Про це йдеться у статті Market Watch.

Платіжною системою "Мір" керує російське акціонерне товариство "Національна система платіжних карток" (НСПК), створене у 2014 році після міжнародних санкцій, введених проти Росії після початку війни в Україні.

Минулого року, НСПК оголосила про інтеграцію своєї платформи транспортної обробки з технологією TranzWare від компанії Compass Plus Technologies зі штаб-квартирою у Великобританії. Проєкт розробили з метою задовольнити потреби користувачів платіжних карток "Мір".

Інтеграція платформ дозволяє банкам-еквайрам спростити процес оплати громадського транспорту за допомогою банківських платіжних технологій і вийти на ринок оплати проїзду в будь-якому місті і регіоні Росії.

У 2017 році Compass Plus також брав участь у пілотному проєкті з підключення платіжної системи "Мір" до мобільного сервісу Samsung Pay.

Раніше на сайті Compass Plus зазначалось, що процесингові центри компанії сертифіковані компанією "Мір", але наразі російська платіжна система більше не значиться серед мереж, для яких сертифіковані процесингові центри.

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Згідно з експертизою Ради економічної безпеки України, система "Мір" є життєво важливою для Росії.

"Важливість незалежної російської платіжної системи стає ще більш помітною, враховуючи те, що міжнародні платіжні системи — Visa, Mastercard більше не доступні [в Росії]", — сказав представник Ради.

За даними РЕБ, компанія Compass Plus має російське коріння. Зокрема, керують компанією росіяни: Юрій Колякін та Ольга Дьоміна. Згідно з даними YouControl, Колякін та Дьоміна володіють кожний від 25 до 50% британської компанії COMPASS PLUS (GREAT BRITAIN) LIMITED (Ноттінгем, Англія), якій належать усі дочірні групи.

Загалом із 184 співробітників Compass Plus на Linkedin 122 працюють в Росії (у Магнітогорську та Челябінську). Тобто російська компанія з офісом у Великій Британії працює на російську платіжну систему "Мір"

РЕБ приділяє пильну увагу відносинам Росії з фінтех-сектором, адже компанії B2B-сектору зазвичай не є в центрі уваг.

За даними Міністерства фінансів США, діяльність NSPK не заблоковано відповідно до Положення про санкції проти шкідливої іноземної діяльності Росії (RuHSR). Однак Мінфін попереджає, що "НСПК і Національна платіжна система "Мір" обробляють транзакції для визначених російських банків і можуть використовуватися для обробки транзакцій тих осіб, які потрапили під санкції, або діяльності, яка підпадає під заборону в рамках RuHSR".

Інакше кажучи, фінансові установи, які співпрацюють з NSPK, ризикують підтримати спроби Росії уникнути санкцій США, резюмували в Market Watch.