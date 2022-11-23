На соцвиплати з початку року спрямували понад 338 мільярдів
Середа, 23 листопада 2022, 12:25 -
Протягом десяти місяців року з державного бюджету на соціальні виплати спрямували 338,5 мільярдів гривень, зокрема в жовтні – 34,3 мільярди.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
У відомстві зазначають, що кошти спрямовувались на:
- Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій – 188,1 млрд грн (у жовтні ‒ 22,1 млрд грн);
- виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми – 52,3 млрд грн (у жовтні – 5,5 млрд грн);
- допомогу на проживання ВПО – 41,6 млрд грн (5,8 млрд грн у жовтні);
- пільги і субсидії для оплати послуг ЖКГ – 25,6 млрд грн (у жовтні – 0,9 млрд грн);
- на єПідтримку – 30,9 млрд грн.
"На сьогодні одним із головних завдань є соціальний захист громадян, продовження виплат заробітних плат і пенсій, надання людям підтримки від держави. І Уряд робить все можливо, щоб в умовах воєнного стану, наші громадяни отримали вчасно належні їм виплати, житлові субсидії та пенсії", ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.