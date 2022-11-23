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На соцвиплати з початку року спрямували понад 338 мільярдів

Середа, 23 листопада 2022, 12:25 - Анастасія Жарикова

Протягом десяти місяців року з державного бюджету на соціальні виплати спрямували 338,5 мільярдів гривень, зокрема в жовтні – 34,3 мільярди.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У відомстві зазначають, що кошти спрямовувались на:

  • Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій – 188,1 млрд грн (у жовтні ‒ 22,1 млрд грн);
  • виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми – 52,3 млрд грн (у жовтні – 5,5 млрд грн);
  • допомогу на проживання ВПО – 41,6 млрд грн (5,8 млрд грн у жовтні);
  • пільги і субсидії для оплати послуг ЖКГ – 25,6 млрд грн (у жовтні – 0,9 млрд грн);
  • на єПідтримку – 30,9 млрд грн.
 
Міністерство фінансів

"На сьогодні одним із головних завдань є соціальний захист громадян, продовження виплат заробітних плат і пенсій, надання людям підтримки від держави. І Уряд робить все можливо, щоб в умовах воєнного стану, наші громадяни отримали вчасно належні їм виплати, житлові субсидії та пенсії", ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Мінфін бюджет соцвиплати
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