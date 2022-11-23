Херсонщина отримає 10 мільйонів субвенції від Львівщини: куди підуть кошти

З бюджету Львівської області нададуть субвенцію бюджету Херсонської області на суму в 10 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

Відповідно до розпорядження начальника Львівської ОВА, йдеться про суму в 10 мільйонів гривень.

Зазначається, що ці кошти необхідні, щоб допомогти відновити інфраструктуру та матеріально-технічну базу бюджетних установ та комунальних підприємств Херсонщини, пошкоджених внаслідок російської агресії, а також для придбання будівельних матеріалів для першочергових ремонтних робіт на цих об’єктах.

"Херсон став справжнім символом боротьби українців за свою незалежність у війні з Росією. Упродовж місяців місто та уся Херсонська область зазнавали й продовжують зазнавати руйнівних ударів з боку окупантів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

Аби повністю відновити життя на звільнених територіях необхідно подбати за відновлення закладів, які підтримують життєдіяльність регіону. Це обов’язок кожного українця. Тому закликаємо усі області та ОТГ долучатися до надання фінансової та гуманітарної допомоги Херсону", - заявив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

При цьому невикористані на кінець 2022 року кошти іншої субвенції, передбаченої обласному бюджету Херсонської області, залишаються на його рахунку для здійснення відповідних витрат у 2023 році з урахуванням цільового призначення.

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Економічна правда