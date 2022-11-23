Курс валют на 23 листопада: продати долар та євро на "чорному ринку" стало дешевше

У середу, 23 листопада, курси продажу долара та євро в касах банків та на "чорному ринку" зберігають стабільність, натомість курси купівлі установами цих валют валют знизилися.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:40 курс долара на "чорному ринку" становив 40,17 - 40,38 грн, а у вівторок, 22 листопада, коливався на рівні 40,29 - 40,38 грн. Таким чином, продати долар стало дешевше.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, котирування на цей же час становили 40,57 - 40,93 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 40,37 - 40,93 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,0 - 40,5 грн (курс на 21 листопада – 40,0 - 40,5 грн);

Євро – 40,2 - 41,025 грн (курс на 21 листопада – 40,2 - 40,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,5 - 40,0 грн;

Ощадбанк – 39,9 - 40,45 грн;

Укрексімбанк – 40,0 - 40,5 грн;

Райффайзен – 40,1 - 40,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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