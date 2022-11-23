Нафта дорожчає: падіння запасів у США переважує побоювання щодо попиту в Китаї

Ціни на нафту виросли в середу, оскільки дані, які показують більше, ніж очікувалося, скорочення видобутку нафти в США минулого тижня, переважили побоювання з приводу зниження попиту на паливо з боку Китаю.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 27 центів, або на 0,3%, до 88,63 долара за барель на 07:19 за Гринвічем.

Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 25 центів, або на 0,3%, до 81,20 долара за барель.

Обидва еталонних контракти виросли приблизно на 1% у вівторок, оскільки ОАЕ, Кувейт, Ірак і Алжир підтвердили коментарі міністра енергетики Саудівської Аравії про те, що в ОПЕК+ не розглядають можливість збільшення видобутку нафти. Наступне засідання ОПЕК+ відбудеться 4 грудня для перегляду обсягів видобутку.

Причини зміни цін

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За даними Американського інституту нафти, запаси нафти в США впали приблизно на 4,8 млн барелів за тиждень, що закінчився 18 листопада.

Аналітики, опитані агентством Reuters, в середньому очікували скорочення запасів сирої нафти на 1,1 млн барелів.

Запаси дистилятів, які включають мазут і авіаційне пальне, виросли приблизно на 1,1 млн барелів у порівнянні з очікуваннями аналітиків щодо зниження на 600 000 барелів.

Невизначеність щодо того, як Росія відреагує на плани країн "Великої сімки" (G7) обмежити ціни на російську нафту, також надала певну підтримку ринку.

Тим часом провідний імпортер сирої нафти Китай бореться зі сплеском COVID, що посилило занепокоєння з приводу його економіки і може продовжувати обмежувати зростання цін на нафту, сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Пізно ввечері у вівторок Шанхай посилив правила в'їзду в місто, в той час як Пекін закрив парки і музеї.

Тенг сказала, що трейдери також проявляють обережність напередодні публікації протоколу засідання Федеральної резервної системи США в листопаді, яке відбудеться о 19:00 за Гринвічем.

Економічна правда