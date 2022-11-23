У середу по всій Україні працюють графіки відключення світла

У середу по всій Україні пройдуть планові відключення світла згідно графіками відключень.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Відключення необхідні внаслідок масованих обстрілів росіянами енергетичної інфраструктури України: мереж та електростанцій.

Графіки відключень складають та застосовують обленерго. "Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго обсяги, на які треба зменшити споживання.

Як пояснюють у ДТЕК, стабілізаційні відключення відбуваються на завчасно визначений обсяг електроенергії, наданий оператором "Укренерго". Завдяки тому, що обленерго завчасно знають, на скільки потрібно зменшити споживання електроенергії, вони можуть рівномірно його розподілити між різними споживачами і скласти графік.

Існують також екстрені відключення, на випадок, якщо енергосистему потрібно збалансувати на більший за передбачений графіком обсяг. Таке навантаження на систему неможливо спрогнозувати заздалегідь: диспетчери обленерго отримують команду на додаткові відключення і повинні її виконати протягом 15 хвилин.