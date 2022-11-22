ОЕСР прогнозує сповільнення світової економіки наступного року

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Хоча світовій економіці вдасться уникнути рецесії наступного року, економіка країн єврозони стрімко уповільниться до зростання у 0,5% наступного року внаслідок енергетичної кризи.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прогноз Організації економічного співробітництва та розвитку.

ОЕСР прогнозує, що зростання світової економіки сповільниться з 3,1% цього року до 2,2% наступного року, а потім прискориться до 2,7% у 2024 році. В організації наголосили, що не прогнозують рецесії, але "ми, безумовно, прогнозуємо період вираженої слабкості".

Водночас уповільнення темпів зростання економік у світі відбувається нерівномірно. Так, країни Європи постраждають найбільше, оскільки російське повномасштабне вторгнення в Україну вплинуло на ділову активність і призвело до різкого стрибка цін на енергоносії.

За прогнозами, економіка 19 країн єврозони зросте на 3,3% цьогоріч, а в 2023 році сповільниться до 0,5%. У 2024 році вона зросте на 1,4%, свідчить прогноз ОЕСР. Оновлений прогноз дещо краще, ніж вересневий – тоді очікувалося, що наступного року економіка єврозони зросте лише на 0,3%.

Зокрема, ОЕСР прогнозує скорочення найбільшої економіки ЄС, Німеччини, на 0,3% в наступному році, адже промисловість країни сильно залежить від російських енергоносіїв. Раніше падіння німецької економіки у 2023 році прогнозувалося на рінві -0,7%.

За межами єврозони, британська економіка скоротиться на 0,4% в наступному році, оскільки вона бореться зі зростанням відсоткових ставок, різким зростанням інфляції і слабкою довірою. Для порівняння, у вересні ОЕСР очікувала зростання на 0,2%.

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Економіка США, як очікується, зросте на 1,8% цьогоріч, після чого сповільниться до 0,5% в 2023 році, а потім підніметься до 1% в 2024 році.

Китай, який не є членом ОЕСР, став однією з небагатьох великих економік, де очікується зростання в наступному році після хвилі карантинних обмежень через COVID-19. Прогноз становить +3,3% цьогоріч та +4,6% у 2023 році.

З розгортанням жорсткої монетарної політики і послабленням тиску цін на енергоносії, інфляція в країнах ОЕСР знизиться з понад 9% в цьому році до 5,1% до 2024 року. Водночас, наголошує організація, наразі боротьба з інфляцією повинна бути головним пріоритетом для урядів.