ЄС визнаватиме українські електронні підписи

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Українці зможуть використовувати свій кваліфікований електронний підпис у Європейському Союзі.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

У вівторок Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволить українцям використовувати свій кваліфікований електронний підпис (КЕП) в Європейському Союзі для отримання певних послуг. Європейський електронний підпис, натомість, буде визнаний в Україні.

"Зараз багато українців перебувають за кордоном. Взаємовизнання кваліфікованого е-підпису допоможе українцям та нашим бізнесам отримувати певні послуги чи ідентифікувати свою особу значно простіше", – прокоментували у Мінцифри.

Зазначається, що цей процес є довготривалим, але експериментальний проєкт дозволить вирішити нагальні потреби у сфері електронних послуг до укладення угоди з ЄС .