Україна отримає 100 мільйонів євро від Французького агентства розвитку: умови

Французьке агентство розвитку надасть Україні 100 мільйонів євро на фінансування загальних видатків бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що Кабмін прийняв постанову "Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від Французького агентства розвитку", розроблену Мінфіном.

Французьке агентство виступило з ініціативою надати Україні кредит на пільгових умовах у розмірі до 100 млн євро для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Постановою уряд врегулював залучення коштів кредиту в 2022 році та затвердив його основні умови

на суму кредиту нараховуються проценти за процентною ставкою 1,04 % річних;

остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 5,5 років від дати укладення кредитного договору).

Кошти залучаються відповідно до кредитного договору між Україною в особі міністра фінансів України та Французьким агентством розвитку.

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