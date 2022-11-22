ВАКС засудив учасників корупційної схеми на "Електроважмаші": отримали по 4 роки

Вищий антикорупційний суд визнав винними чотирьох осіб, яких НАБУ і САП підозрювали у зловживанні службовим становищем та розкраданні коштів "Електроважмашу".

Про це повідомляє пресслужби ВАКС та САП.

Суд встановив, що підприємство відмовило литовській компанії в укладенні прямого договору, натомість продало через чеську компанію-посередника запчастини для ремонту гідроагрегата Круоніської ГАЕС (Литва) за заниженою вартістю.

Компанія-посередник у подальшому реалізувала ці запчастини литовській компанії за значно більшою вартістю. Внаслідок цих дій завод недоотримав 217 306 євро.

"За рішенням суду, до цих коштів, отриманих компанією-посередником унаслідок учинення злочину, застосована спеціальна конфіскація", – йдеться в повідомленні ВАКС.

Суд визнав винними:

директорку та колишнього засновника чеської компанії (громадян України) – в пособництві зловживанню службовим становищем – вони отримали по 3,5 та 4 роки позбавлення волі;

колишнього заступника директора заводу (як виконавця);

керівника одного з управлінь (як пособника).

Останні двоє учасників схеми також отримали по 4 роки позбавлення волі.

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Натомість суд виправдав ще одного учасника схеми – колишнього заступника директора заводу "Електроважмаш" у зв'язку з недоведеністю вчинення ним кримінального правопорушення.

"САП не погоджується з вироком в частині виправдування та оскаржить його в суді апеляційної інстанції", – резюмували в пресслужбі прокуратури.