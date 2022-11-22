Китай частково призупинив купівлю російської нафти, чекаючи на обмеження ціни – Bloomberg

Китайські покупці сирої нафти призупинили її купівлю у Росії, очікуючи на запровадження обмеження ціни, яке має вступити в дію на початку грудня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що декілька вантажів російської нафти ESPO для завантаження в грудні залишаються непроданими, і продавці та китайські покупці вагаються щодо закриття угод до того, як стане відомо про точний рівень верхньої ціни, за словами трейдерів.

Ціновий ліміт планується запровадити разом із санкціями Європейського Союзу щодо російської нафти 5 грудня.

Обмеження призначене для того, щоб утримати надходження сирої нафти від виробників ОПЕК+, щоб запобігти глобальному шоку пропозиції, але зменшити доходи Росії, який веде війну проти України.

Натомість Росія заявила, що не буде продавати нафту країнам, які запровадять обмеження. Замість цього, за словами віце-прем'єр-міністра Олександра Новака, Москва перенаправить поставки на "ринкових партнерів" або скоротить виробництво.

Нафта ESPO користується популярністю серед незалежних нафтопереробників Китаю завдяки високому виходу дизельного палива та короткій відстані доставки.

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Китай та Індія стали основними точками збуту російської нафти після того, як більшість інших покупців уникали виробника ОПЕК+ після його вторгнення в Україну.