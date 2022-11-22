Курс валют на 22 листопада: євро на "чорному ринку" подорожчав

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У вівторок, 22 листопада, долар та євро в касах банків зберігають стабільність, а на чорному ринку дещо подорожчали.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 14:00 курс долара на "чорному ринку" становив 40,29 - 40,38 грн, а у понеділок, 21 листопада, коливався на рівні 40,04 - 40,40 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, котирування на цей же час становили 40,37 - 40,93 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 40,40 - 40,65 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,0 - 40,5 грн (курс на 21 листопада – 40,0 - 40,5 грн);

Євро – 40,2 - 40,95 грн (курс на 21 листопада – 40,2 - 41,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,5 - 40,0 грн;

Ощадбанк – 39,9 - 40,45 грн;

Укрексімбанк – 40,0 - 40,5 грн;

Райффайзен – 40,1 - 40,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.