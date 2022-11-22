Курс валют на 22 листопада: євро на "чорному ринку" подорожчав
Вівторок, 22 листопада 2022, 14:44 -
У вівторок, 22 листопада, долар та євро в касах банків зберігають стабільність, а на чорному ринку дещо подорожчали.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 14:00 курс долара на "чорному ринку" становив 40,29 - 40,38 грн, а у понеділок, 21 листопада, коливався на рівні 40,04 - 40,40 грн.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, котирування на цей же час становили 40,37 - 40,93 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 40,40 - 40,65 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 40,0 - 40,5 грн (курс на 21 листопада – 40,0 - 40,5 грн);
- Євро – 40,2 - 40,95 грн (курс на 21 листопада – 40,2 - 41,0 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 39,5 - 40,0 грн;
- Ощадбанк – 39,9 - 40,45 грн;
- Укрексімбанк – 40,0 - 40,5 грн;
- Райффайзен – 40,1 - 40,5 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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