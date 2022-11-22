В Естонії спецслужби спільно з ФБР затримали підозрюваних у шахрайстві з криптовалютою на $500 мільйонів

reuters

У Талліні (Естонія) затримали двох громадян Естонії - Сергія Потапенка та Іван Туригіна - підозрюваних у криптошахрайстві на 575 млн дол і змові з метою відмивання грошей.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Мін'юсту США.

Затримання провела Центральна кримінальна поліція Естонії спільно з ФБР.

Зазначається, що позов із 18 пунктами обвинувачення проти Потапенка та Туригіна передано колегії присяжних західного округу штату Вашингтон 27 жовтня.

У документі йдеться, що Потапенко і Туригін (обом по 37 років) спонукали жертв укладати шахрайські контракти на оренду обладнання з сервісом майнінгу криптовалют HashFlare та інвестувати в банк віртуальної валюти Polybius Bank, який був фіктивним і не виплачував обіцяних дивідендів.

Потерпілі заплатили компаніям Потапенка і Туригіна понад 575 мільйонів доларів, а потім вони обидва використовували підставні компанії для відмивання доходів і придбання нерухомості та розкішних автомобілів, заявили в Мін'юсті США.

"Розмір і масштаби ймовірної схеми дійсно вражають", - сказав помічник генерального прокурора Кеннет Політе-молодший з кримінального відділу Міністерства юстиції США.

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"Жертви в США і за кордоном інвестували в те, що вважали складним віртуальним активом, а виявилося частиною шахрайської схеми, від якої постраждали тисячі людей", - повідомив помічник директора відділу кримінальних розслідувань ФБР Луїс Кесада.

Зазначається, що криптозлочинці займались невеликими аферами, але охоплювали безліч жертв у різних країнах.

"Злочинці використовують ефект масштабу.

Вони залишаються нижчими за радари органів правопорядку в різних країнах, оскільки сума, вкрадена у кожного окремого користувача, невелика", - розповів директор колекторської компанії Grant Thornton Кармел Кінг.

"Влада США та Естонії працює над тим, щоб заарештувати ці активи, а також вилучити прибутки від цих злочинів", - йдеться у заяві.

За даними департаменту, у схемі з відмивання грошей Потапенко і Туригін придбали щонайменше 75 об'єктів нерухомості, шість розкішних автомобілів, криптовалютні гаманці і тисячі машин для видобутку криптовалюти.

Мін'юст США подякував правоохоронним органам Естонії за співпрацю в затриманні Потапенка і Туригіна та клопотатиме про їхній арешт на час слідства та видачу США.

Якщо провину Потапенка і Туригіна буде доведено, їм загрожує до 20 років позбавлення волі.